Ученые доказали связь недостатка сна и болезни Альцгеймера

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Нью-Йорк, 10 апреля. Ученые из Национальных институтов здравоохранения США доказали, что даже одна ночь без сна увеличивает количество бета-амилоидов, что приводит к развитию болезни Альцгеймера.

Пептиды бета-амилоиды накапливаются в тканях головного мозга в течение дня. А затем удаляются глимфатической системой ночью, когда человек спит. В случае, если человек отказывается от сна, бета-амилоиды в его голове начинают накапливаться, что приводит к развитию болезни Альцгеймера, заявили ученые, подтвердив свои слова экспериментально.

В опыте поучаствовало 20 человек в возрасте от 22 до 72 лет. Все респонденты были поделены на две группы: одна спала в обычной обстановке, а вторая проводила ночи без сна. Специалисты следили за их состоянием с помощью позитронно-эмиссионной томографии. В результате оказалось, что у 19 из 20 добровольцев количество бета-амилоидов после бессонной ночи увеличилось. Их скопление было зафиксировано в гиппокампе и таламусе. Именно эти отделы мозга чаще всего подвергаются болезни Альцгеймера.

«Это еще одно доказательство того, что болезнь Альцгеймера связана с нарушением сна, но причину и следствие здесь определить трудно. Мы не можем точно сказать, что бессонница вызывает нейродегенеративное заболевание, возможно, все наоборот», — заявил доктор Дэвид Рейнольдс, исследователь болезни Альцгеймера в Британии.

Ученые выразили уверенность, что ночной сон в любом случае необходим для «очищения» мозга от пептидов бета-амилоидов, пишет «ФедералПресс».

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