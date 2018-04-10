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Интеграция занимает годы: эксперт объяснил, почему ВСУ не пользуются техникой США
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    Интеграция занимает годы: эксперт объяснил, почему ВСУ не пользуются техникой США

    15:25  10 Апреля 2018
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    «Интеграция занимает годы»: эксперт объяснил, почему ВСУ не пользуются техникой США

    Украинские военнослужащие не могут освоить поступающую из США военную технику, заявил в эфире NewsOne бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный.

    Он уверен, что для принятия новых стандартов нужна специализированная подготовка кадров, которой в украинской армии нет. По этой причине солдаты ВСУ не могут использовать такое оборудование, как контрартиллерийские радары, и даже американские военные автомобили HMMWV.

    «Я уже не говорю о «Хаммерах», к которым просто нет у нас сервиса. На сегодняшний день по территории Украины выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го, заканчивая 469-м, потому что, оказывается, что наши солдаты, понятно, привыкли этим пользоваться. Так же и дизельная техника», — поясняет Бессмертный.

    Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, почему украинские военные не могут освоить американскую технику.

    «Нельзя сравнивать военную технику советского и западного производства. Дело в том, что логика создания тех или иных средств вооружения, вроде бронетехники, контрбатарейных станций, всегда основана на определенном военном опыте и той логике, которая присуща стране. Каждая армия, каждый военно-промышленный комплекс развивается по собственному пути: где-то предпочитают, чтобы машина выглядела так, а не иначе, органы управления были расставлены определенным образом. Их расстановка подвержена определенной военной логике», — поясняет ситуацию эксперт.

    «Интеграция занимает годы»: эксперт объяснил, почему ВСУ не пользуются техникой США

    То есть созданная в Китайской народной республике военная техника будет восприниматься российскими солдатами как что-то «инопланетное, что-то непривычное и, возможно даже, не очень удобное». Впрочем, российская техника может быть такой же неудобной и нелогичной для армий НАТО, США и того же Китая.

    «Но если страна изначально работала на европейской технике, начиная с европейского стрелкового вооружения, и училась по боевым уставам европейского общевойскового, тактического и оперативного взаимодействия, у них переход на западную логику будет не такой болезненный. Хотя бывают и особенности — если мы возьмем, истребитель F-15, то эти самолеты выпускались для многих стран, и у каждого свой был индекс. F-15I— это воздушное судно для Израиля и т.д.», — продолжает Леонков.

    С Украиной же произошло следующее — ВСУ получили технику и специальные военные устройства, которые оказались невостребованными в других странах. Однако военных инструкторов, которые бы обучили украинских солдат работе с западной техникой, не оказалось, что и привело к ее простаиванию.

    Военная техника США на Украине

    «Кстати, характерным примером могут служить страны Варшавского договора, и на их примере можно проследить, как они переходят с советской и российской военной техники на технику НАТО. Этот процесс до сих пор не завершен. В Польше, Словении, Венгрии присутствует как техника НАТО, так и российская. И полностью отказаться от нашей техники они не могут, даже Болгары от нее не могут отказаться, хотя они готовы на все, лишь бы показать лояльность США и Альянсу. И это вызвано не тем, что все такие тупые и недоразвитые, это вызвано определенным восприятием», — утверждает собеседник ФАН.

    При этом эксперт заявил о намечающейся проблеме, которая в скором времени может возникнуть у Киева.

    «Интеграция занимает годы»: эксперт объяснил, почему ВСУ не пользуются техникой США

    «Ранее командование ВСУ постоянно бросало в наступление отряды, поддержку которых осуществляли советские танки и другие виды военной техники. Армия Новороссии ее уничтожала или же захватывала, сокращая тем самым количество техники у ВСУ. А техника имеет конечное число, и вскоре Киев вообще останется без техники. И уже тогда ВСУ придется переходить на западные образцы. Придется», — заключил аналитик.

    Напомним, администрация США ранее одобрила поставки Украине оружия и военной техники, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и военные бронеавтомобили HMMWV. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #всу #киев #украина #нато #военная техника
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