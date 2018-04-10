«Томагавки» как аргумент: США не хотят мира в Сирии, но к войне не готовы

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Американский ультиматум угрожает всей планете, но Белый дом не может пойти на эскалацию напряженности.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил США о том, что возможный удар Соединенных Штатов и их союзников по Сирии будет иметь тяжелые последствия.

«По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям», — заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по поводу угрозы международному миру.

Сирийский узел

Заседание ООН по поводу угрозы международному миру было созвано по инициативе России. Актуальность такой четкой и универсальной постановки вопроса была признана и самим СБ ООН, который отменил отдельное заседание, созванное Францией по поводу «химической атаки в Думе», а его повестку включил в тему российского заседания.

Впрочем, достаточно фальшивый и уже рассыпающийся на глазах вслед за «делом Скрипаля» информационный повод о «хлорной атаке в Думе» был отработан в самом начале выступлений сторон.

Перед началом заседания США предоставили его участникам проект резолюции СБ ООН по учреждению нового механизма для расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии. Этот документ был в общих чертах доведен до дипломатов при ООН еще в марте 2018 года и представлен для обсуждения на Совбезе за несколько часов до его начала в несколько доработанном виде. Данный документ осуждает «случаи применения химического оружия в Сирии» и выражает решимость привлечь к ответственности всех виновных.

В качестве рабочего инструмента предлагается создать «независимый механизм ООН по расследованию химических атак» (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI), который должен обеспечить как расследование сирийских инцидентов с химическим оружием, так и, в перспективе, обеспечить проведение расследований ООН по любым фактам применения химического оружия.

Впрочем, данный достаточно здравый и комплексный подход у расследованиям тут же был дезавуирован самой американской стороной, которая тут же авансом обвинила Россию, Иран и сирийское правительство в Дамаске в организации химической атаки в Думе и поспешно заявила о «признаках применения нервно-паралитического газа», которые якобы видны на «фотографиях и видео из соцсетей». При этом заявления России и Сирии о том, что с 6 по 8 апреля в больницы Думы не поступали пострадавшие с признаками химического отравления, были полностью проигнорированы.

В силу этого, Василий Небензя, комментируя проект американской резолюции, отметил, что он по-прежнему «содержит целый ряд неприемлемых положений», а внесенные туда американской стороной поправки «делают его еще хуже».

Как следствие, внешнеполитический фон происходящего продолжает на сегодняшний момент оставаться стабильно тяжелым. Заседание СБ ООН в итоге так и не приняло никаких окончательных документов, а политическая повестка пока что формируется за счет весьма радикальных и ультимативных заявлений западных политиков. Так, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ударе по Сирии в течение 48 часов.

Такое решение понятным образом имеет исключительно политический характер, так как ни о каком не то что расследовании, но даже установлении самого факта химической атаки в сирийской Думе за такой период времени речь не идет.

Управляемая эскалация

Позиция США, которые практически ставят ракетный удар по Сирии на место любых дипломатических или следственных мер, показывают как силу, так и неожиданную слабость и уязвимость американской позиции. Именно в такой логике и с такими же последствиями, кстати, был осуществлен и прошлогодний удар по сирийскому Хан-Шейхуну: громкий пиар и информационное сопровождение военной акции — и весьма невнятные или даже провальные политические результаты.

По сути, нынешние успехи Дамаска в Идлибе и в Восточной Гуте — это прямые последствия этого удара, после которого стало понятно, что США не готовы «платить кровью» за выживание и будущее своих союзников в Сирии. Точечный и малозначительный удар, да еще и нанесенный с безопасного расстояния — вот и вся реакция США на проигрыш их клиентелл в Сирии. «Сами, все сами».

Еще одним фактором является и тот момент, что Дональд Трамп, согласно его собственным заявлениям, заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Фактор России — это ведь не только конфликт в Сирии, но и масса других процессов в мировой динамике, которые без участия России никаким образом не могут развиваться, и где роль США и их союзников отнюдь не является определяющей. В силу этого доводить ситуацию до открытой войны с Россией и вовсе не стоит — иначе как потом решать, например, проблему КНДР или как удерживать под контролем общую ситуацию на взрывоопасном Ближнем Востоке?

Отсюда, в общем-то, следуют и три варианта действий США в текущей ситуации. Два крайних — наименее вероятны. Либо ограничится «последним американским предупреждением» в стиле недавних ультиматумов Терезы Мэй и Бориса Джонсона — и не допускать вовсе военного обострения. Либо же ударить по позициям российских военных в Сирии и получить весьма вероятный ответный удар не только по подлетающим «Томагавкам», но и по американским «носителям», упомянутым в заявлении российского Генштаба.

Но, скорее всего, наиболее вероятным в случае США и учитывая прошлогодний опыт Хан-Шейхуна, будет средний, промежуточный вариант, который в текущей ситуации проходит по категории «не рыба, не мясо».

Организовать удар по малозначительным сирийским объектам (например, раскатать в щебень какой-нибудь пустующий «вертолетный аэродром») и показательно ликвидировать парочку списанных сирийских самолетов или вертолетов. Но при этом — предупредить российскую сторону о месте и времени удара, чтобы ненароком не зацепить никого из российских кадровых военных.

При этом, кстати, общественность даже может снова несколько недель поломать копья и перья на предмет того, кто больше выиграл от удара «Томагавками» — США или Россия. И сколько крылатых ракет точно поразили цели, а сколько ракет было бесславно сбито российскими и сирийскими ПВО.

Вот такой вариант, как ни крути, и будет наиболее вероятным и соответствующим текущей ситуации вокруг Сирии да и вообще, в мире.

Никто не хочет новой Крымской войны

Конечно же, основное опасение сегодняшнего дня, которое останавливает Запад от быстрой и, честно говоря, неуправляемой военной эскалации конфликта с Россией — это изменившаяся военно-политическая ситуация в мире. Еще в 1960-х годах советские ядерные силы сдерживания достигли уровня, при котором их применение гарантировано не только уничтожало западные страны, но и ставило под угрозу само существование высокоразвитой цивилизации на планете.

На сегодняшний день положение с российскими ракетными войсками стратегического назначения ничуть не поменялось — они являются тем самым «предохранителем», который не позволяет никому рассчитывать на сценарий новой «Крымской войны», периферийного конфликта в котором Россию ставят в ситуацию неминуемого поражения и невыгодного мира.

При этом иллюзий в вопросе позиции самой России никто, хочется верить, не испытывает.

«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — заявил Путин в фильме «Миропорядок-2018». И, судя по всему, именно такой глобальный сценарий и будет удерживать Запад от столь же глобальной эскалации в сирийском конфликте.

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