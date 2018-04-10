Меркель анонсировала встречу ФРГ, Франции и Украины «не в нормандском формате»

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Берлин, 10 апреля. Лидеры Германии, Франции и Украины могут провести короткую встречу в немецком Ахене в мае. Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с участием президента Украины Петра Порошенко.

По ее словам, Порошенко в мае будет находиться в Ахене. Меркель подчеркнула, что она, возможно, встретится с украинским лидером, а также французским президентом Эмманюэлем Макроном.

«Но это, конечно, не «нормандский формат», потому что в «нормандский формат» включены четыре человека», — резюмировала Меркель.

Напомним, кроме Украины, Франции и Германии, в «нормандский формат» входит Россия.

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