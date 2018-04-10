Смена кресла Тулеева готовилась до «Зимней вишни» — источник
Москва, 10 апреля. Отставка с поста губернатора и последующее избрание спикером областного парламента была оговорена Кремлем с Аманом Тулеевым задолго до «Зимней вишни».
Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, близкий к Администрации президента РФ. Как заявил источник ФАН, «почетная отставка» с поста руководителя исполнительной власти области с переходом на высшую должность в областной законодательной власти Аману Тулееву были обещана еще задолго до трагедии в «Зимней вишне».
«Подобный пожар мог случиться в любом регионе в любое время, Тулеев просто стал заложником ситуации», — добавил источник ФАН.
Напомним, что пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта. Погибли 64 человека.
Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кузбасса 1 апреля, заявив, что «не может оставаться губернатором с таким тяжелейшим грузом».
Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Амана Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.
Позже Тулеев получил вакантный мандат депутата областного совета.