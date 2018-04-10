РАН доложит Путину о новом большом проекте по развитию территорий России

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Москва, 10 апреля. Отечественные учены разработали концепцию нового большого проекта, который направлен на пространственное развитие России. О ней Российская академия наук намерена доложить президенту страны Владимиру Путину, о чем сообщил глава РАН Александр Сергеев во вторник на совместном заседании президиума РАН и Ученого совета Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с участием российского лидера.

По его словам, положения соответствующего проекта обсуждались в различных министерствах, в Совете Федерации, в аппарате правительства, в аппарате Совбеза.

«И мы бы просили Вас, Владимир Владимирович, о возможности доложить Вам более подробно об этом проекте в ближайшее время со всеми разработками», — отметил Сергеев.

Глава РАН пояснил, что концепция предусматривает условия для комплексного развития российской арктической зоны, Дальнего Востока, Сибири посредством создания двух транспортно-логистических коридоров, базирующихся на Северном морском пути и на новой высокоскоростной магистрали.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание крупных научных центров в стране ориентировано на укрепление конкурентоспособности.

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