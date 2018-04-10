Порошенко признал, что перемирие в Донбассе сложно обеспечивать без представителей РФ в СЦКК

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Киев, 10 апреля. Режим прекращения огня сложно обеспечивать в Донбассе без представителей России в Совместном центре координации и контроля. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

Соответствующее заявление сделал Петр Порошенко на брифинге во вторник, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

«Мы не имеем в Совместном центре координации и контроля российских представителей на оккупированной территории, которые могли бы эффективно обеспечивать режим прекращения огня», — заявил Петр Порошенко.

Напомним, что в министерстве иностранных дел подчеркнули, что украинская сторона сделала невозможными условия работы в СЦКК. В связи с этим Россия прекратила работу в рамках Совместного центра координации и контроля в середине декабря прошлого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские офицеры смогут продолжить работу в Совместном центре контроля и координации в Донбассе, если власти Украины создадут нормальные условия для их работы.

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