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Украина
«Недальновидный передовик»: Олейник рассказал, чем обернется желание Порошенко выслужиться перед США
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    «Недальновидный передовик»: Олейник рассказал, чем обернется желание Порошенко выслужиться перед США

    15:55  10 Апреля 2018
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    Удар по людям и бюджету: на Украине назвали риски введения санкций против российских бизнесменов

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что Украина введет санкции в отношении Олега Дерипаски и других российских бизнесменов и принадлежащих им компаний, попавших в санкционный список Минфина США. По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, это очередной очень недальновидный поступок Киева.

    Украинский политик Владимир Олейник, комментируя Федеральному агентству новостей сегодняшнее заявление президента Украины, перефразировал расхожее выражение: «За компанию и Порошенко повесился».

    «Американцы приняли решение ввести ограничения против крупных российских предпринимателей, и Порошенко надо вслед за ними. При этом он даже не рассматривает, что Дерипаска сегодня никаких торговых отношений с Украиной не ведет, но есть интересы у наших глиноземных заводов, которые занимаются алюминием и так далее. Своим желанием выслужиться перед заокеанскими хозяевами Порошенко снова ударит по экономике Украины. И он не понимает, что США могут как-то компенсировать последствия введенных антироссийских санкций, хотя это им будет сложно сделать по тому же алюминию и титану, то Украина — ничего не сможет», — считает Владимир Олейник.

    Он напомнил, что в сложившихся непростых социально-экономических условиях Киеву необходимо беречь каждое рабочее место, сохранять поступление каждой копейки.

    Владимир Олейник

    «Отдельные предприятия российских бизнесменов на Украине являются градообразующими. Ударяя по ним, Порошенко ударит не только по людям, которые там трудятся, но и по местным бюджетам, и так далее. Но ему плевать. Главное, что он выполнил то, что сказали начальники. В Советском Союзе было такое выражение «Есть мнение». В США появилось мнение, что надо ударить санкциями по российскому бизнесу. Порошенко спешит его выполнить первым. Так же было и с высылкой дипломатов — надо показать, что он в передовиках. Только это недальновидный передовик», — отметил народный депутат Украины V, VI и VII созывов.

    Владимир Олейник добавил, что если бы санкции коснулись интересов компании Roshen, то Порошенко вряд ли на них осмелился. Но останутся ли у украинцев деньги, чтобы покупать его конфеты, после всех этих недальновидных шагов, предпринятых, чтобы ублажить Вашингтон, — это большой вопрос.

    Напомним, 6 апреля Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него попали 24 высокопоставленных российских чиновника и крупных предпринимателя, а также 14 принадлежащих российским бизнесменам компаний.

    «Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка»! Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву», — написал тогда Порошенко на своей странице в Facebook.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #россия #сша #украина #порошенко #владимир олейник
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