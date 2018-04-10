Россия и Сирия подпишут несколько десятков соглашений на форуме в Ялте

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Ялта, 10 апреля. Россия и Сирия на IV Ялтинском международном экономическом форуме подпишут несколько десятков соглашений по различным направлениям. Об этом рассказал сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

В Крыму с19 по 21 апреля состоится международный форум, в рамках которого пройдет Ялтинская конференция, посвященная послевоенному восстановлению Сирии. Планируется подписать соглашение о создании хаба для зерна в одной из портов полуострова для налаживания поставок в САР.

По словам Андрея Назарова, в форуме примет участие сирийская делегация, что позволит представителям Крыма установить новые экономические связи.

«Между Сирией и Россией будет отлаживаться полномасштабная работа, направленная на развитие экономики», — подчеркнул он.

Назаров добавил, что в Сирии необходимо ремонтировать железные и автомобильные дороги, заново отстраивать города, решать многие инфраструктурные вопросы. Все это находится на стадии проработки.

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