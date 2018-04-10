Хакеры удалили самое популярное видео в истории YouTube

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Вашингтон, 10 апреля. Хакеры из группировки Prosox and Kuroish удалили самый просматриваемый за всю историю YouTube клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Как сообщает Би-би-си, хакерам удалось взломать страницу канала Vevo в Сети. На этом канале было размещено видео, которое преступники заменили на кадр из сериала «Бумажный дом». Нарушители также оставили надпись «Освободить Палестину».

Ранее стало известно, что клип на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки набрал пять миллиардов просмотров на YouTube. Он установил рекорд для этого видеохостинга.

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