В Киеве призвали разделить прошлое и будущее Украины и России

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Киев, 10 апреля. Украина много столетий ведет войну с Россией за то, чтобы иметь собственное будущее, заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«300 лет у нас с Россией были разные войны. Были открытые войны. В 1918 году российско-большевистские войска победили наше только что созданное государство», — заявил замминистра в эфире «Обозревателя».

По его словам, были войны против гетмана Мазепы, а также освободительная борьба во время Второй мировой войны. Сейчас Украины пытается оторваться от этого мира, добавил Грымчак.

Однако в украинское информационное пространство все время что-то вбрасывается, считает он.

«Российские новости... Кто-то умер из моего прошлого, актер, певец – «горе какое»... Все это вносится к нам», — пояснил замминистра.

Он также призвал разделить прошлое Украины и России, чтобы у каждой страны появилось свое собственное будущее.

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