Глава Минфина РФ назвал новые санкции США «хорошим тестом» для макроэкономики страны

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Москва, 10 апреля. Министр экономического развития Российской Федерации назвал хорошим испытанием для имеющейся в стране макроэкономической конструкции новые санкции США.

Российский министр отметил, что все произошедшее является «хорошим тестом для макроэкономической конструкции», которую правительство страны и Центральный банк России выстраивают в течение нескольких последних лет.

Кроме того, Орешкин считает, что перед всплеском волатильности макроэкономика и финансовые рынки России устоят, но уточнил, что заострил бы внимание на бесперебойной работе предприятий.

Ранее падение российских рынков в результате введения антироссийских санкций США прокомментировала глава Банка России Эльвира Набиуллина, отметив, что регулятор располагает всем необходимым инструментарием, чтобы ограничить влияние американских санкций на инфляцию.

Накануне Минфин США расширил санкционный список, добавив в него 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 российских компаний.

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