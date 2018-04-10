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Путин: Социальный статус российских ученых продолжит повышаться
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    Путин: Социальный статус российских ученых продолжит повышаться

    14:32  10 Апреля 2018
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    Путин: Социальный статус российских ученых продолжит повышаться

    Москва, 10 апреля. Социальный статус российских ученых, конструкторов и инженеров, двигающих вперед отечественную науку, продолжит повышаться, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

    «Мы будем и дальше повышать социальный статус ученых, конструкторов, инженеров — всех, кто двигает отечественную науку вперед, добивается настоящих прорывов», — отметил глава государства на встрече с руководством РАН и НИЦ «Курчатовский институт».

    Путин отметил, что на создание условий для творчества граждан и создание новых исследовательских коллективов направлен проект пространственного развития, о котором говорилось в послании президента РФ Федеральному собранию.

    «Весь наш проект пространственного развития страны<…> направлен на создание условий для творчества людей, чтобы они объединялись, создавали новые исследовательские коллективы, чтобы везде по всей России открывались возможности для самореализации, для интересной работы и для насыщенной полноценной жизни», — напомнил российский лидер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в Курчатовском институте, где во вторник проходит совместное заседание президиума РАН и Ученого совета НИЦ «Курчатовский институт», ознакомился с новейшими разработками ученых.

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    Автор: Василий Котов
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    #путин #россия #ученые #наука
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