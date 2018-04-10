Путин: Создание крупных научных центров усилит конкурентоспособность

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что создание крупных научных центров в стране ориентировано на укрепление конкурентоспособности.

Глава государства Владимир Путин встретился с руководством РАН и «Курчатовского института». В ходе общения с научными сотрудниками он прокомментировал шаги по созданию центров компетенций.

«Принято решение о формировании установок класса Megascience в Новосибирске и подмосковном Протвино. На базе ведущих вузов в Калининграде, Поволжье, на юге страны, в Сибири, на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры», — сказал Путин.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что подобные центры должны притягивать зарубежных специалистов, а также талантливых соотечественников. В целом такой подход сделает науку более конкурентоспособной.

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