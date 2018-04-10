Путин ознакомился с новейшими разработками ученых в Курчатовском институте
Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин приехал в Курчатовский институт, где во вторник пройдет совместное заседание президиума РАН и Ученого совета НИЦ «Курчатовский институт».
Как пишет ТАСС, глава государства побеседует с учеными. Отмечается, что перед началом встречи Путин осмотрел экспериментальные станции курчатовского источника синхротронного излучения. Ему продемонстрировали лазерно-синхротронный комплекс. Аппарат может ускорять электроны как на самых больших ускорителях.
Также Путина ознакомили со станцией фоточувствительных рентгеновских методов. Ученые рассказали ему, как знания в области физики помогают созданию нанотехнологий для производства различного оборудования.