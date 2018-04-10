Путин призвал открывать крупные научно-исследовательские центры по всей России

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Москва, 10 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что крупные научно-исследовательские центры должны быть не только в крупных городах, но также открываться по всей стране.

«Необходимо, чтобы такие мощные научные центры были не только в Москве, не только в ведущих регионах столичных, но и по всей стране», — отметил российский лидер на встрече с руководством РАН и НИЦ «Курчатовский институт», ознакомившись с деятельностью учреждения.

По его словам, в последние годы российские власти уделяют пристальное внимание наращиванию научного потенциала, развитию научной инфраструктуры, в том числе и в университетах.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин приехал в Курчатовский институт, где во вторник пройдет совместное заседание президиума РАН и Ученого совета НИЦ «Курчатовский институт».

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