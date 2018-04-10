Запад пожалел Порошенко: Меркель связала судьбу «Северного потока–2» с украинским транзитом

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Берлин, 10 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что строительство «Северного потока-2» невозможно, пока не определена роль Украины, которая теряет свой статус страны-транзитера в связи с реализацией проекта.

Об этом Меркель заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

«Вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом (Владимиром Путиным — прим. ФАН), что невозможно, что из-за «Северного потока-2» Украина потеряет значение как страна-транзитер газа…» — заявила Меркель.

По ее словам, у Германии должно быть четкое понимание относительно того, какова будущая роль украинского транзита.

Ранее Порошенко назвал «Северный поток-2» «политической взяткой за лояльность к РФ» и, извинившись за настойчивость, в очередной раз попросил Запад «подумать» о реализации проекта.

Напомним, спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» якобы представляет для Киева «военную угрозу». В Госдуме подобное предположение назвали «бредом», а новые призывы Киева блокировать строительство газопровода объяснили корыстными целями украинских властей.

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