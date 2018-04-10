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Франция выбирает войну: эксперт об обещаниях Парижа ответить на мнимую «химатаку» в Сирии
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    Франция выбирает войну: эксперт об обещаниях Парижа ответить на мнимую «химатаку» в Сирии

    14:39  10 Апреля 2018
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    Франция выбирает войну: эксперт об обещаниях Парижа ответить на «химатаку» в Сирии

    Франция намерения ответить на возможное применение химического оружия на территории Сирийской Арабской Республики (САР), если факты и ответственные будут установлены, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Президент Франции и президент США обменялись информацией, которая подтверждает применение химического оружия (в САР — Прим. ФАН). Они дали инструкцию своим командам продолжать расследование. Если ответственность будет установлена, если красная линия будет пересечена, Франция на это ответит», — сказал Гриво.

    Франция выбирает войну: эксперт об обещаниях Парижа ответить на «химатаку» в Сирии

    Как утверждают западные страны, так называемая «химическая атака» якобы произошла 7 апреля в городе Дума. В свою очередь Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийской армией. В российском министерстве иностранных дел назвали целью подобных «вбросов» — выгородить боевиков террористических организаций и оправдать возможные действия против официального Дамаска.

    Интересы Парижа

    Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что исторически Франция как бывшая колониальная держава тесно связана с Ближним Востоком: после развала Османской империи и вплоть до середины прошлого века Париж управлял Ливией и Сирией. У Франции и сейчас есть серьезные экономические интересы в этом регионе, что и объясняет ее постоянное внимание к нему.

    «В то же время, Париж сейчас, как и остальные страны Евросоюза, покорно следует курсу внешней политики, полностью определяемому Вашингтоном. Попытки Макрона быть порою жестче Трампа в заявлениях по поводу ситуации в Сирии — не более, чем попытка стать более важным вассалом США, чем другие страны», — пояснил Сергей Простаков.

    Франция выбирает войну: эксперт об обещаниях Парижа ответить на «химатаку» в Сирии

    По словам эксперта, постоянные требования нового американского президента повысить долю расходов европейских стран на военные нужды в рамках Североатлантического альянса и социально-экономическое напряжение вносят разлад и в НАТО, и в ЕС. И выход Великобритании из Евросоюза стал свидетельством того, что накопившиеся проблемы носят системный характер и разрешимы только серьезными шагами.

    «И если Лондон пытается самоустраниться, обособившись, то в Вашингтоне, Брюсселе и Париже выбирают пока войну как средство списать все убытки и убрать угрозу единства западного мира путем создания образа врага из России и Сирии. При этом если противостояние Москве пока пугает Запад, то Сирия, разрушенная инициированной им же войной, должного сопротивления силам НАТО оказать просто не в состоянии, как ранее Ирак и Югославия. Удар по беззащитной жертве давно стал единственным видом военных действий, которые могут вести западные страны, и Сирия, перед этим демонизированная и оболганная в СМИ, была бы идеальным объектом атаки. Главная сложность Запада — это позиция России и Ирана, препятствующих безнаказанному и необоснованному удару по Сирии. И слова Макрона в таких условиях не значат ничего. Франция не в состоянии вести самостоятельные боевые действия в регионе и просто не может принимать собственные решения из-за геополитической зависимости от США. Макрон на фоне ослабления Меркель и дрейфа Великобритании в сторону от ЕС лишь стремится занять неформальное первое место среди лидеров остальных стран, для чего не брезгует подобными громкими, но необоснованными и опасными для международных отношений и мира на планете заявлениями», — резюмировал эксперт.

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    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сирия #париж #франция
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