Силуанов посоветовал россиянам самим позаботиться о достойной пенсии

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Москва, 10 апреля. Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что граждане РФ обязаны самостоятельно заботиться о достойной пенсии при помощи накопительных пенсионных систем, а не рассчитывать лишь на государство.

По словам российского министра, граждане страны должны думать не только о помощи со стороны государства, пишет АиФ.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений», — отметил Сиуанов.

Он подчеркнул, что государство как раз такую возможность (стабильно работающие пенсионные системы — Прим.ред.) предоставляет.

Глава российского Минфина добавил, что многие государства используют для роста экономики ресурсы в виде инвестиционных накоплений граждан, уточнив, что имеет в виду пенсионный капитал, сообщает «ФедералПресс».

Силуанов также сообщил, что власти собираются запустить систему индивидуального пенсионного капитала в скором времени.

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