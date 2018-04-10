«Не волнуйся, Россия, мы поняли»: в Британии восприняли выступление Небензи как сигнал презрения

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Москва, 10 апреля. Британцы активно обсуждают в социальных сетях выступление постпреда РФ при ООН Василия Небензи на заседании Совета безопасности в Нью-Йорке.

Жители Соединенного королевства болезненно восприняли тот факт, что российский дипломат ловко увязал появление информации о якобы имевшей место химатаке в сирийской Думе с истерией вокруг так называемого «дела Скрипаля». По мнению британцев, постпреду РФ при ООН не удалось скрыть презрения к разведке королевства.

«Вы выражаете презрение к Британии и ее разведке...», — уловил сигнал презрения один из пользователей.

«А дело Скрипаля в свою очередь является отвлекающим маневром перед Брекситом… Не волнуйся, Россия, мы поняли!» — решил пошутить Sal.

And in turn the Skripol case was to distract from the upcoming BREXIT treachery that is now unfolding.

Don't worry Russia....we got this! #theresamayout #borisjohnsonout #amberruddout ???????????? — ????????Sal???????? (@sallyvale14) April 10, 2018

«Думаю, России и Китаю самое время создать военный союз…» — отметил Boris Kay.

I believe its time for Russia and China to announce a formal military alliance — Boris Kay (@BorisKay3) April 10, 2018

«Нет, реальная цель — топорно дискредитировать Россию. Они (Великобритания — прим. ФАН) знают, что могут придумать любой повод — даже самый абсурдный. Никто не выскажется против», — написал klausmoch.

No, the purpose is to direct discredit Russia no matter how. They know, they can suggest whatever they want, no matter how absurd. Nobody will oppose. — klausmoch (@kjhjjvhjbhjb) April 10, 2018

«Только дурак поверит вранью и пропаганде, которые исходят от Британского правительства и медиа, его ручного питомца», — жестко высказалась Vanessa Beeley.

Напомним, 9 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заявления о якобы предпринятой химической атаке в сирийском городе Дума направлены на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью. Он отметил, что Лондон явно «запутался» в «деле Скрипаля» и хочет переключить внимание мировой общественности.

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