Сирия новости 10 апреля 16.30: 27 человек погибло и 154 ранено при взрыве в Идлибе, в Дейр-эз-Зоре САА открыла огонь по ИГ

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Сирия, 10 апреля. 27 человек погибло и 154 получили ранения при взрыве дома в Идлибе, в Дейр-эз-Зоре САА начала обстрел позиций ИГ1, в Алеппо прибыло 70 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА на западе провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, ссылаясь на источник в Сирийской арабской армии (САА), что из Восточной Гуты эвакуировано более 160 тысяч мирных жителей. Ранее сообщалось, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми между правительственными силами САР и боевиками «Джейш аль-Ислам», радикалы освободили из заключения гражданских, чтобы получить возможность уехать из города Дума. Местные источники пишут, что большинство бывших пленников исламистов – женщины и дети.

Провинция Алеппо

На территорию провинции Алеппо въехало 70 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей. Об этом пишет местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@AACanli), ссылаясь на заявления командования ВС Турции, что в рамках операции «Оливковая ветвь» подконтрольные Анкаре вооруженные формирования ликвидировали более 4 тысяч бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

В западной части региона продолжаются бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство DeirEzzor 24 пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях населенных пунктов Багуз и Ас-Суса.

Ранее сообщалось, что на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор скрываются и наращивают силы ИГИЛовцы, бежавшие под натиском ВКС РФ и САА во время освобождения Абу Кемаля. Бойцы SDF так же, как и представители международной коалиции, не проводили работы по зачистке этих районов от «спящих ячеек» ИГ.

Провинция Даръа

В деревне Аль-Малиха на северо-западе провинции Даръа взорвалось СВУ, заложенное недалеко от жилого дома. Местный источник передает в сети Telegram (@emaannewscenter1), что в результате происшествия погиб мирный житель населенного пункта.

На западе региона продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Ранее сообщалось, что боевики ССА ликвидировали 15 радикалов ИГИЛ1 в столкновении недалеко от города Хит.

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб прогремел взрыв, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). По данным Telegram-канала (@Syrianow10), в результате инцидента погибло 27 мирных жителей столицы региона, еще 154 гражданских получили тяжелые ранения. Местные источники пишут, что поисково-спасательные работы все еще ведутся на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в пригороде Идлиба сдетонировало СВУ, заложенное в автомобиле. Тяжелые ранения получили несколько мирных жителей района Хаза.

Провинция Хама

На севере провинция Хама продолжается военная операция Сирийской арабской армии (САА) по освобождению территорий региона от террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Военный источник передает в сети Telegram (@Syrianow10), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов недалеко от Аль-Латамины. Кампанию против боевиков «Ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация атакует позиции террористов недалеко от Кафр Зеты и Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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