«Синдром Буратино»: украинский журналист поставил диагноз Порошенко

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Киев, 10 апреля. Украинский журналист Александр Дубинский высказал мнение, что у президента Украины Петра Порошенко «синдром Буратино». Об этом он заявил в своем блоге.

Журналист в своем блоге прокомментировал сообщение Петра Порошенко о модернизации украинского транзитного газопровода. По словам президента Украины, модернизация украинского газопровода обойдется дешевле, чем строительство «Северного потока-2». Украинский лидер заявил, что новый газопровод является «политической взяткой за лояльность России».

Александр Дубинской заявил, что президент Украины «понемногу впадает в неадекватность».

«Поехать в Германию, и там заявлять о том, что Россия крайне ненадежный партнер. И при этом зубами держаться за свои бизнесы в той же России, выкупать оттуда же газ через европейские прокладки и выводить туда же деньги, «заработанные» в Украине», — написал журналист.

Дубинский заявил, что поведение Порошенко в медицине называется диссоциативным раздвоением личности. То есть когда личность человека разделяется, и у других складывается впечатление, что в теле одного человека живут несколько разных личностей.

«В народе — синдром Буратино», — заявил Дубинский.

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