Советская привычнее: ВСУ не могут освоить старую американскую технику
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Киев, 10 апреля. Украинская армия не может освоить старую военную технику, которая поступает из Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный. Как передает NewsOne, он отметил, что для использования новой техники нужна подготовка кадров, которой в украинских военных сейчас нет.
По его словам, из-за этого бойцы ВСУ не только не могут пользоваться такими приборами, как контрартиллерийские радары, но даже не в состоянии освоить старые американские военные автомобили. Он также уточнил, что украинской армии привычнее советская техника.
Бессмертный также подчеркнул, что для американских «Хаммеров» на Украине нет сервиса.
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