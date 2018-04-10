В больнице Солсбери отказались раскрывать подробности лечения Скрипалей

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Москва, 10 апреля. Кристин Бланшард, которая является директором районной больницы в британском Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отказалась раскрывать подробности их лечения.

«Я не буду вдаваться в мелкие подробности относительно лечения, которое мы проводили, — заявила Бланшард, чьи слова приводятся в заявлении на сайте больницы. — Только скажу, что нервно-паралитические вещества действуют, прикрепляясь к определенному энзиму в теле и нарушая нервную функцию».

По ее словам, оба пациента хорошо отреагировали на лечение, но находятся на разных стадиях восстановления.

Бланшард ранее во вторник подтвердила выписку Юлии Скрипаль.

4 марта Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери. Лондон обвинил в причастности к инциденту Россию, Москва категорически отрицает все обвинения. Власти Соединенного Королевства до сих пор не предоставили никаких доказательств.

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