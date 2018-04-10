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Петербургские ученые придумали способ обезопасить Землю от падения астероидов
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    Петербургские ученые придумали способ обезопасить Землю от падения астероидов

    15:14  10 Апреля 2018
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    Петербургские ученые придумали способ обезопасить Землю от падения астероидов

    Санкт-Петербург, 10 апреля. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета предложили обезопасить Землю от падений астероидов с помощью Луны, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

    Петербургские ученые предложили специально «ронять» астероиды на Луну вместо Земли. По их прогнозам, на данный момент нашей планете угрожают около 600 астероидов, однако их число все время меняется. Один из них —  астероид Апофис — представляет реальную угрозу для человечества. Астрономы предположили, что сближение произойдет в период с 2050 по 2060 года. Однако они придумали способ избежать этого.

    По мнению экспертов, его можно попробовать перенаправить на Луну. Они пояснили, что есть способы изменения орбиты опасного астероида, как и любого другого.

    «Возможные тесные сближения с Землей позволяют использовать эффект гравитационного маневра («даровую» гравитационную энергию Земли) при уводе астероида от соударения», — констатировал профессор университета Леонид Соколов.

    Петербургские ученые придумали способ обезопасить Землю от падения астероидов

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #луна #земля #апофис #астероиды
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