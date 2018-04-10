Джонсон приветствовал выписку из больницы Юлии Скрипаль и пожелал выздоровления ее отцу

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Великобритания, 10 апреля. Глава дипломатического ведомства Великобритании Борис Джонсон положительно оценил новость о выписке из медицинского учреждения россиянки Юлии Скрипаль и пожелал скорейшего выздоровления ее отцу, экс-офицеру ГРУ Сергею Скрипалю. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Wonderful that Yulia Skripal is out of hospital and here’s to her full and speedy recovery. Thanks again to the incredible NHS staff in Salisbury. I wish Sergei Skripal all the best and hope he recuperates quickly too — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 10, 2018

«Прекрасно, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы, желаем ей полного и скорейшего выздоровления. Еще раз благодарю удивительный персонал Национальной службы здравоохранения в Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю всего наилучшего и надеюсь, что он тоже быстро поправится», — написал британский министр.

Главврач медицинского учреждения городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее во вторник подтвердила выписку Юлии Скрипаль.

Британские власти считают, что экс-полковник ГРУ и его дочь 4 марта подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что российская сторона с высокой долей вероятности причастна к данному инциденту, однако отказалось предоставить материалы расследования и конкретные доказательства на этот счет. Москва категорически отрицает все обвинения.

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