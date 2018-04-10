Порошенко заявил, что введет санкции против российских бизнесменов вслед за США

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Киев, 10 апреля. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что Украина вслед за США введет санкции против российских предпринимателей, попавших в «черный список» Вашингтона.

Порошенко сообщил, что несколько дней назад уже отдал соответствующее поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины, которые в настоящее время занимаются подготовкой документа.

Президент Украины подчеркнул, что санкции Киева против российских бизнесменов будут максимально синхронизированы с решением американского правительства.

«Безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов», — сказал Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе США ввели новые антироссийские санкции. В список попали российские государственные деятели, представители бизнеса, а также российские компании, которые, как заявили в Вашингтоне, были связаны с якобы имевшем место вмешательством РФ в выборы американского президента в 2016 году. В Кремле данные действия США назвали вопиющими с точки зрения законности.

Украина не в первый раз повторяет антироссийские действия Вашингтона, практически копируя меры, предпринятые США. Так, после того, как в конце прошлого года американские власти приравняли к иноагентам RT ряд других российских СМИ, Киев начал массово запрещать вещание российских телеканалов и показ российских фильмов на территории Украины. В частности, скандал разгорелся вокруг сериала «Сваты».

Кроме того, после очередного расширения санкционных списков против России в январе этого года президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за новые антироссийские меры.

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