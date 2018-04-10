Порошенко заявил, что введет санкции против российских бизнесменов вслед за США
Киев, 10 апреля. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что Украина вслед за США введет санкции против российских предпринимателей, попавших в «черный список» Вашингтона.
Порошенко сообщил, что несколько дней назад уже отдал соответствующее поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины, которые в настоящее время занимаются подготовкой документа.
Президент Украины подчеркнул, что санкции Киева против российских бизнесменов будут максимально синхронизированы с решением американского правительства.
«Безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов», — сказал Порошенко.
Напомним, на прошлой неделе США ввели новые антироссийские санкции. В список попали российские государственные деятели, представители бизнеса, а также российские компании, которые, как заявили в Вашингтоне, были связаны с якобы имевшем место вмешательством РФ в выборы американского президента в 2016 году. В Кремле данные действия США назвали вопиющими с точки зрения законности.
Украина не в первый раз повторяет антироссийские действия Вашингтона, практически копируя меры, предпринятые США. Так, после того, как в конце прошлого года американские власти приравняли к иноагентам RT ряд других российских СМИ, Киев начал массово запрещать вещание российских телеканалов и показ российских фильмов на территории Украины. В частности, скандал разгорелся вокруг сериала «Сваты».
Кроме того, после очередного расширения санкционных списков против России в январе этого года президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за новые антироссийские меры.