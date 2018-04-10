В Минфине отреагировали на попытку США ввести санкции против госдолга РФ

В закладки

Москва, 10 апреля. В министерстве финансов России отреагировали на предложение американских конгрессменов ввести санкции против госдолга РФ.

Представитель Демократической партии Хоакин Кастро и его коллега из Республиканской партии Майк Тернер предложили «запретить американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций».

Таким образом американские конгрессмены решили «наказать» Россию за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Любопытно, что не было представлено ни одного доказательства причастности Москвы к произошедшему. С момента инцидента по настоящий день все обвинения, в частности из Вашингтона, в адрес РФ звучат голословно.

«Пока это позиция двух конгрессменов… — приводит слова источника в Минфине РФ Reuters. — Распродажа идет из-за эмоциональной реакции инвесторов на санкции, как обычно стадный инстинкт, классическая ситуация. Паника не бывает долгой».

Представитель российского ведомства убежден, что признаков кризиса нет, а распродажи скоро остановятся.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.