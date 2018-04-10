Сирия: самолеты ВКС РФ патрулируют Латакию и Тартус, контролируя передвижения эсминца США

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Дамаск, 10 апреля. Российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, дислоцированные на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, были подняты сегодня по тревоге в связи с приближением ракетного эсминца ВМС США USS Donald Cook к сирийскому порту Тартус.

Как сообщили неофициальные источники Fars News, российские самолеты следили за американским эсминцем с момента его входа в Восточное Средиземноморье. Несколько раз российские самолеты — вероятно, истребители, а не тяжелые самолеты радиолокационного наблюдения — проводили показательные полеты около эсминца, чтобы заставить его уйти в израильские воды.

Напомним, поводом для подхода кораблей ВМС США к берегам Сирии стала якобы имевшая место химатака в городе Дума, ответственность за которую США возложили на Дамаск и Россию. Между тем, никаких доказательств применения бомбы с хлором по жителям Восточной Гуты американская сторона так и не представила, а российские военные специалисты не обнаружили никаких следов предполагаемой атаки.

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