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СМИ: США могут атаковать базу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии
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    СМИ: США могут атаковать базу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

    14:19  10 Апреля 2018
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    СМИ: США могут атаковать базу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

    Вашингтон, 10 апреля. В настоящее время в США рассматривается возможность военного ответа на якобы имевшую место атаку с использованием химоружия на территории Восточной Гуты. По мнению опрошенных Reuters экспертов, самый радикальный вариант американского ответа может предполагать атаку на российскую авиабазу «Хмеймим».

    Напомним, год назад в аналогичной ситуации президент США Дональд Трамп, возложив вину за якобы имевшую место химатаку в провинции Идлиб, приказал выпустить 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе «Шайрат». Подобный сценарий может повториться — только ставки в этот раз будут выше. Ранее Белый дом заявил, что это с аэродрома «Хмеймим» якобы вылетел самолет, сбросивший бомбу с хлором в городе Дума — и возложил на Россию ответственность за применение химоружия наравне с Дамаском.

    «Это зависит от того, насколько они [США] серьезны», — заявил в беседе с Reuters старший научный сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики Хассан Хассан.

    СМИ: США могут атаковать базу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

    Отметим, российские специалисты, прибывшие в Думу в сопровождении военной полиции, не нашли никаких признаков якобы имевшей место химатаки. Представители Сирийского Красного Полумесяца заявили, что ни один пострадавший от отравления не поступал к ним в дни после «химатаки».

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    Автор: Валентин Меликов
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