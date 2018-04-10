«Укрэнерго» потребовала от РФ компенсации за активы в Крыму

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Киев, 10 апреля. Государственная компания «Укрэнерго», являющаяся оператором Объединенной энергетической системы Украины, потребовала от РФ компенсации за активы в Крыму.

Соответствующее письменное уведомление об инвестиционном споре было направлено министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову, премьер-министру Дмитрию Медведеву и президенту РФ Владимиру Путину, сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Ковальчук заявил, что, если разрешить спор мирным путем не получится, «Укрэнерго» последует примеру «Нафтогаза» и подаст иск против России в Международный арбитражный суд. При этом, по его словам, компания настаивает на компенсации не только утраченного имущества, но и недополученных доходов. Электросеть «Укрэнерго» в Крыму Ковальчук оценил в один миллиард долларов.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж обязал российскую компания «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» около 2,6 миллиарда рублей. В «Газпроме» такое решение назвали нарушающим баланс интересов. Ранее сообщалось, что представители компаний провели первый раунд переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из России, «Газпром» заявил о твердом намерении оспорить решение стокгольмского арбитража.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в РФ.

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