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В Совфеде назвали очень опасной позицию США по Сирии
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    В Совфеде назвали очень опасной позицию США по Сирии

    14:33  10 Апреля 2018
    1039

    В Совфеде назвали очень опасной позицию США по Сирии

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция руководства США по урегулированию сирийского кризиса является неконструктивной.

    «Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Вы видите, что, скажем так, априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов применения химических отравляющих веществ в Гуте», — сказал Песков.

    По его словам, США не предпринимают никаких объективных попыток расследования инцидентов применения химического оружия, но при этом безосновательно обвиняют в применении отравляющих веществ силы сирийской правительственной армии. При этом специалисты Минобороны РФ не обнаружили следов яда в Восточной Гуте.

    В Совфеде назвали очень опасной позицию США по Сирии

    Что касается России, отечественная сторона будет продолжать работу над дипломатическим урегулированием ситуации.

    Сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что действия Соединенных Штатов вызывают у него озабоченность.

    «Действительно, это очень горячая и опасная тема. К сожалению, Соединенные Штаты привыкли вести себя агрессивно по отношению к тем странам, которые не могут дать им достойного отпора. Подобная американская политика породила множество горячих точек по всему миру, преимущественно в регионе Средиземного моря, привела к ослаблению, либо полному распаду государственности ряда стран, а также повлекла за собой страдания миллионов мирных, ни в чем не повинных граждан», — подчеркнул парламентарий.

    Сергей Цеков

    Он напомнил, что российские военные, которые сегодня находятся в Сирии, пребывают там на законных основаниях по приглашению легитимно избранного президента Сирии Башара Асада.

    «Мы неоднократно предупреждали США, что в случае удара по нашим войскам со стороны РФ последует ответ. Как будет развиваться ситуация в действительности, прогнозировать сложно. Но я надеюсь, что заявления российского руководства, прежде всего, представителей министерства обороны, охладят пыл США. Я очень надеюсь, что они будут интерпретированы правильно и будут восприняты, как реальное, серьезное предупреждение», — заключил Сергей Цеков.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #сергей цеков #политика
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