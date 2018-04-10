В Совфеде назвали очень опасной позицию США по Сирии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция руководства США по урегулированию сирийского кризиса является неконструктивной.

«Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Вы видите, что, скажем так, априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов применения химических отравляющих веществ в Гуте», — сказал Песков.

По его словам, США не предпринимают никаких объективных попыток расследования инцидентов применения химического оружия, но при этом безосновательно обвиняют в применении отравляющих веществ силы сирийской правительственной армии. При этом специалисты Минобороны РФ не обнаружили следов яда в Восточной Гуте.

Что касается России, отечественная сторона будет продолжать работу над дипломатическим урегулированием ситуации.

Сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что действия Соединенных Штатов вызывают у него озабоченность.

«Действительно, это очень горячая и опасная тема. К сожалению, Соединенные Штаты привыкли вести себя агрессивно по отношению к тем странам, которые не могут дать им достойного отпора. Подобная американская политика породила множество горячих точек по всему миру, преимущественно в регионе Средиземного моря, привела к ослаблению, либо полному распаду государственности ряда стран, а также повлекла за собой страдания миллионов мирных, ни в чем не повинных граждан», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что российские военные, которые сегодня находятся в Сирии, пребывают там на законных основаниях по приглашению легитимно избранного президента Сирии Башара Асада.

«Мы неоднократно предупреждали США, что в случае удара по нашим войскам со стороны РФ последует ответ. Как будет развиваться ситуация в действительности, прогнозировать сложно. Но я надеюсь, что заявления российского руководства, прежде всего, представителей министерства обороны, охладят пыл США. Я очень надеюсь, что они будут интерпретированы правильно и будут восприняты, как реальное, серьезное предупреждение», — заключил Сергей Цеков.

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