Рада намерена разрешить хоронить украинцев в парках и скверах

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Киев, 10 апреля. Украинская Рада рассмотрит закон, предусматривающий решение проблемы дефицита мест на кладбищах путем стимуляции биозахоронений, кремации и подхоронений.

Кабинет министров внес на рассмотрение украинских депутатов законопроект, который позволит осуществлять захоронения в скверах и парках с установкой соответствующей информационной таблички. Для этого предлагается использовать биоразлагаемые материалы и не устанавливать могильных плит и памятников.

Также власти Украины намерены стимулировать распространение кремации среди украинцев. Еще одним способом решения проблемы недостатка мест на кладбищах Киев видит подхоронения. Под этим понимается захоронения умерших в существующих могилах, пишет UBR

Кабмин предлагает осуществлять подхоронения по истечении 20 лет с момента последнего захоронения и при согласии родственников усопшего. При отсутствии родственников можно получить разрешение региональных властей. Если закон поддержат депутаты Рады, новые виды захоронений появятся через полгода с момента публикации документа.

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