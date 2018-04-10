«Предателей никто не любит»: В ДНР рассказали, когда Запад отречется от «шавки» Порошенко

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Донецк, 10 апреля. Западные «партнеры» отрекутся от президента Украины Петра Порошенко, когда потеряют интерес к Украине. Таким мнением поделился начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

«Придет время, когда каждый военный преступник понесет наказание. Президент, как верховный главнокомандующий «воинов света», в первую очередь», — предсказал Безсонов. Его цитирует «ПолитНавигатор».

По его словам, украинские власти «продали» страну Западу, а «предатели» не в почете даже у своих покровителей.

«Предателей никто не любит, даже их хозяева. Придет время, когда Запад потеряет интерес к Украине и отречется от своих «шавок». Это непременно произойдет. Вот тогда каждый получит по заслугам», — заявил пресс-секретарь ВС ДНР.

Напомним, ранее о том, что администрация Порошенко и кабмин не могут держать под контролем ситуацию в стране, заявил украинский политолог Константин Бондаренко. По его мнению, Украину буквально рвут на части разные политические силы.

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