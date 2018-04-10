Украина начала испытания ракетного комплекса «Ольха»

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Киев, 10 апреля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что на юге Одесской области стартовали государственные испытания ракетного комплекса «Ольха». Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — «Смерча», — сказал он.

Как отметил Турчинов, ракеты будет запускаться в полном боевом снаряжении, при этом испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все их тактико-технические характеристики.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская госкомпания «Артем» провела успешные испытания новых крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

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