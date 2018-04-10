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Москва, 10 апреля. Депутат Госдумы России Николай Валуев прокомментировал недавнюю историю с якобы «химатакой» в Сирии и выразил свое отношение к «делу Скрипаля». Своими мыслями он поделился в Instagram.

Валуев назвал историю с «отравлением» местных жителей хлором в сирийской Думе, выдуманную «Белыми касками», а также дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «трэшем». Как пишет «Политика сегодня», по его словам, можно проследить ход расследования британской стороной дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля. Он указал на «глупость и абсурдность» заявлений, которые делает Лондон в связи с этим делом.

В тексте Валуев написал, что «Скрипали отравлены мощнейшим ядом, два грамма которого убьют полстраны мгновенно». При этом он указывает, «они не умерли мгновенно, а шатались уже убитые полдня где-то».

«Но кот выжил в отравленном доме… полисмен вот потрогал Скрипаля и чуть не помер, а кот выжил… и свинки», — добавил он, уточнив, что в «деле Скрипаля» много нестыковок.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными в Солсбери 4 марта. Великобритания без доказательств обвинила в этом Россию.

Сирийские оппозиционные активисты и гуманитарная организация «Белые Каски» ранее обвинили правительство страны в том, что они якобы сбросили на город Дума две бомбы с хлором. Обследование территории показало, что атака является провокацией со стороны США.

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