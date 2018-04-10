Почти девять тысяч браков зарегистрировали в Московской области с начала года

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Подмосковье, 10 апреля. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что почти девять тысяч браков было зарегистрировано в первом квартале текущего года в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«В I квартале 2018 году в Московской области зарегистрировано почти 9 тысяч браков», — сообщила Ольга Забралова.

Главное управление ЗАГС региона сообщило, что на этой неделе ожидается большое количество свадеб в связи с Красной горкой. В этом году Красная горка выпадает на 15 апреля, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По полученным данным, в прошлом году в Московской области было зарегистрировано более 58,5 тысяч браков.

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