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Лавров принял приглашение МИД КНДР посетить Пхеньян
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    Лавров принял приглашение МИД КНДР посетить Пхеньян

    13:47  10 Апреля 2018
    115

    Лавров принял приглашение МИД КНДР посетить Пхеньян

    Москва, 10 апреля. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо пригласил главу российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова посетить КНДР. 

    Министр иностранных дел РФ принял приглашение.

    «Товарищ министр меня пригласил посетить с ответным визитом Пхеньян. Мы это приглашение приняли», — сообщил глава внешнеполитического ведомства после переговоров с Ли Ен Хо.

    Когда именно состоится визит, пока не сообщается. Напомним, во вторник Лавров также сообщил, что Москва приветствует постепенную нормализацию обстановки на Корейском полуострове. 

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кндр #лавров #северная корея #визит #приглашение
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