Лавров принял приглашение МИД КНДР посетить Пхеньян

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Москва, 10 апреля. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо пригласил главу российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова посетить КНДР.

Министр иностранных дел РФ принял приглашение.

«Товарищ министр меня пригласил посетить с ответным визитом Пхеньян. Мы это приглашение приняли», — сообщил глава внешнеполитического ведомства после переговоров с Ли Ен Хо.

Когда именно состоится визит, пока не сообщается. Напомним, во вторник Лавров также сообщил, что Москва приветствует постепенную нормализацию обстановки на Корейском полуострове.

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