В Киеве придумали, как воспользоваться выгодами торговой войны США и Китая

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Киев, 10 апреля. Директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил, что Украина может использовать в своих интересах назревающую торговую войну между Китаем и Соединенными Штатами.

Он указал на то, что власти КНР ответили ограничениями импорта американской аграрной продукции после того, как США ввели пошлины на широкий круг китайских товаров.

«Это означает, что спрос на украинскую продукцию может вырасти, — выразил мнение Амелин. — Возможно углубление сотрудничества между Украиной и Китаем, в первую очередь в аграрной сфере».

Кроме того, в связи с китайскими пошлинами на продукцию американской компании Boeing есть потенциал усиления сотрудничества Украины и КНР в сфере авиастроения, сообщает украинское издание «Апостроф».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на товары из Китая до 100 млрд долларов.

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