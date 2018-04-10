Дисплеи iPhone 8 и iPhone 8 Plus не функционируют после замены
Москва, 10 апреля. Пользователи смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus сообщили о неполадках в работе гаджетов после замены дисплеев, которая стала возможна после релиза операционной системы iOS 11.3.
После того, как владельцы устройств меняли дисплеи в сервисе, не связанном с Apple, экраны телефонов переставали реагировать на прикосновения. По мнению экспертов, проблема связана с обновленным ПО, пишет «НьюИнформ».
После выпуска iOS 11.3 владельцы смартфонов от Apple обязаны обращаться за технической помощью только в официальные сервисы, однако заявления об этом компания не сделала. Также, как сообщают обладатели iPhone, после замены дисплея в неофициальных сервисах возникают проблемы в работе с Touch ID и Face ID.
Ранее Apple сообщила о запуске продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете.