Цекало рассказал страшные подробности о захвате «Норд-Оста»

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Москва, 10 апреля. Российский сценарист и продюсер Александр Цекало рассказал страшные подробности теракта, который произошел на Дубровке в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».

Александр Цекало выступил продюсером мюзикла. О том, что здание театра на Дубровке захватили, ему сообщил Константин Эрнст.

«Две ночи я там провел, а на третью всех стали выгонять, и я понял, что это неспроста, что будет штурм», —рассказал он в интервью Юрию Дудю.

Когда правоохранительные органы сняли оцепление, Цекало зашел в театр. Он сказал, что помогал выносить людей, а потом курил с одним из сотрудников спецназа. Рядом лежало тело уничтоженного террориста.

Продюсер признался, что в нем был такой адреналин от происходящего, который надо было куда-то выплеснуть. Однако после этого Цекало отправился с группой мюзикла по больницам и моргам — искать пострадавших и опознавать погибших. На это ушла неделя. Чтобы справиться с трагедией, он начал выпивать.

Тяжелыми воспоминаниями Цекало делился, замолкая и покашливая. Он признался, что его голос всегда меняется при разговоре о теракте на Дубровке.

Напомним, что трагедия произошла 23 октября 2002 года, когда в театре группа террористов захватила 916 человек. В результате спецоперации боевики были ликвидированы, жертвами теракта стали 130 человек.

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