Где сокровище, там и сердце: Дмитрий Лекух о парадоксе западных санкций

В закладки

От Запада страдают именно те, кто сильнее всех стремился в него интегрироваться.

Как это ни странно, в условиях «нарастающих санкций» и в то самое время, когда Олег Дерипаска, по некоторым данным, за один день этих самых санкций потерял миллиард долларов, состоялся какой-то даже слегка расслабленный телефонный разговор между лидерами России и Германии. В нем президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подтвердили позиции обеих стран в отношении проекта «Северный поток-2».

«Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — «Северного потока-2», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ситуация, на первый взгляд, конечно, совершенно сюрреалистическая. Особенно если учитывать тот медицинский факт, что глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер находится в одном и том же «санкционном списке», что и глава «Русала» Олег Дерипаска. Но один при этом внезапно становится токсичным едва ли не для всех прозападных рынков. А другой иронизирует над «санкционным списком», в который его включили, так, как будто ему едва ли не медаль дали.

На самом деле, конечно, никакой такой шизофрении в этом нет. Просто, как писал древний библейский пророк Давид, «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

И тут не надо ничего выдумывать. Достаточно просто сравнить структуру собственности и управления российского государственного концерна «Газпром» и весьма сложную организацию аналогичных структур, бесспорно, талантливого бизнесмена Дерипаски, которого, наверное, все-таки будет куда более правильно назвать не российским предпринимателем, а международным бизнесменом российского происхождения.

В этом нет ничего плохого (ну, может, с точки зрения специальных налоговых структур РФ, за исключением очень грамотных, но не сильно патриотичных схем «оптимизации налогообложения»). Предприятия, полностью или частично контролируемые Олегом Владимировичем, во многом полезны российской экономике. В некоторых регионах они так и вовсе являются системообразующими. Да и вообще, что называется, после того известного случая в Пикалево «ручку он вернул». Просто это выбранный им путь, путь интеграции в мировую бизнес-элиту, путь выгодный, но, как стало вчера известно, — довольно, оказывается, не безопасный.

Предприятия Дерипаски были единственными в России, которые стояли в листинге на всех мировых биржах. Это было нереально круто на общем фоне. Но это одновременно сделало их, как выясняется, настолько же и нереально зависимыми от недружественной политической воли: за все надо платить. При этом как-то очень странно в настоящее время звучит пожелание, чтобы заплатил за это не сам Олег Владимирович, а отчего-то российское государство.

Еще раз: в «санкционных листах» США нет ничего нового.

Там есть и такие фамилии, как Ротенберг, Ковальчук, Сечин, теперь вот еще и Миллер как-то «затесался». А то, что кто-то решил настолько глубоко и безоглядно интегрироваться в международные бизнес-элиты, так это, в общем-то, его личный вопрос. Для нас тут важно отметить другое: от западных санкций, как от явления, наиболее пострадавшими отчего-то являются наиболее интегрированные в тот самый Запад структуры. И вывод тут только один: бьют там не «по вине», а по тем, по кому тупо удобнее бить.

По тем, кто доступнее, так сказать.

Тут вообще нет никакой юриспруденции и прочей «гуманитарщины»: один математически чистый прагматизм. И пострадавшим структурам не надо бегать за помощью, они «сидят», в том числе, на таком востребованном в мировой экономике продукте, как тот же алюминий: переориентироваться по рынкам сбыта, пусть и с некоторыми потерями, в общем-то, не вопрос. Тот же не менее «санкционный» «Газпром» сейчас самым блистательным образом, кстати, это доказывает. Что самое любопытное: о том же самом заявляет и сам «РусАл», что идет вразрез со стремлением «броситься на помощь», на которое рассчитывает Запад.

Вот, дословно:

«У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает, в зависимости от развития событий, различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся», — и это очень правильный и весьма достойный подход.

Санкции — это вовсе не приговор. Это просто очень сложная мозаика, где, в соответствии с приемами «экономической войны», люди ищут не способ кого-либо наказать, а исключительно свои выгоды и прочие, извините за выражение, «преференции».

В конце концов, вновь избранный президент Владимир Путин предупреждал тех, кто не хочет возвращать деньги и активы в Россию, что они из-за этого отнюдь не по воле государства российского «замучаются пыль глотать». И это даже не «накатывающий каток», а просто новые экономические правила игры: да, с точки зрения классической бизнес-этики, довольно подлые, но других просто не будет. Те «удары», какими обмениваются сейчас те же США с КНР, и без всяких «санкций» тоже весьма болезненны для бизнес-структур, что с одной, что с другой стороны.

А «экономическому блоку», готовому сейчас с такой решительностью кинуться на помощь «пострадавшему от санкций бизнесу», лучше б подумать насчет размещаемых на территории «экономических противников» российских государственных денег. Которыми они так любят, согласно «монетаристским принципам», распоряжаться. И за которые, в случае уже вполне очевидного их «ареста», опять-таки, кому-то придется довольно болезненно отвечать.

Кстати, насчет «единственно правильного экономического курса» тоже стоило бы подумать, раз он так зависим от политических решений, принимаемых далеко за пределами нашей, надеюсь, все-таки общей страны.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.