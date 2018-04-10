Эксперт прокомментировал обыск, проведенный ФБР в офисе адвоката Трампа

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Москва, 10 апреля. Обыск, проведенный Федеральным бюро расследований в офисе адвоката президента США Дональда Трампа, свидетельствует о том, что консолидации среди американских элит так и не произошло. В настоящее время позиции администрации Трампа «остаются крайне слабыми», уверен главный научный сотрудники Института США и Канады Владимир Батюк.

«Эта ситуация — свидетельство того, что все расчёты на якобы консолидацию укрепления позиций Трампа в американской правящей элите до сих пор не материализовались», — заявил американист, подчеркнув, что «есть ли что скрывать господину Трампу, знает только он сам».

Такие действия, как обыск в адвокатском офисе, «крайне затрудняют любые возможности для последовательной политики как во внутренних, так и во внешнеполитических сферах», заявил эксперт в беседе с RT. При этом стоит ожидать новых эксцессов.

«Расследование продолжается, значит, подобные действия ещё будут», — добавил Батюк.

Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники ФБР провели обыск в офисе адвоката Трампа Майкла Коэна. Трамп назвал происходящее «позором».

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