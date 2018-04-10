ПРО США будет бессильна перед «Сарматом» в ближайшие 40 лет — разработчик

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Москва, 10 апреля. В Соединенных Штатах не смогут создать эффективной системы для защиты от новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в ближайшие 40 лет. Такое заявление сделал гендиректор компании, разработавшей ракету Владимир Дегтярь.

Разработка Государственного ракетного центра имени Макеева сделает неэффективными существующие системы противоракетной обороны США — а вот «Сармат» будет оставаться эффективным еще долго.

«Ракетный комплекс «Сармат» останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что «Сармат» гарантирует России мир на ближайшие десятилетия», — объявил Дегтярь в интервью газете «Конструктор».

Отметим, новейший российский ракетный комплекс «Сармат» обеспечивает заброску на орбиту большого количества поражающих и ложных целей, способных отвлечь ПРО противника. Ракета обеспечивает возможность удара по наиболее вероятному противнику — США — по множеству траекторий, в том числе через Южный полюс.

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