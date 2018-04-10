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Глава Оренбургской области рассказал о поисковых работах на месте крушения Ан-148
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    Глава Оренбургской области рассказал о поисковых работах на месте крушения Ан-148

    13:47  10 Апреля 2018
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    Глава Оренбургской области рассказал о поисковых работах на месте крушения Ан-148

    Москва, 10 апреля. Глава Оренбургской области Юрий Берг во вторник прибыл на место крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

    Губернатор совместно с сотрудниками МЧС и родственниками погибших осмотрел место крушения пассажирского лайнера, а также рассказал о том, что каждый день общается с главой МЧС России Владимиром Пучковым.

    «С 11 февраля в ежедневном режиме я общаюсь с главой МЧС Владимиром Пучковым, министром транспорта Максимом Соколовым, а также министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, которые занимаются проведением всех необходимых экспертиз», — рассказал Берг.

    На сегодняшний день к работе подключилась вторая лаборатория, с экспертами которой Берг общался лично, передает РИА «Оренбужье».

    Он также подчеркнул, что в финансовом отношении (выплаты семьям погибших и пострадавших — Прим.ред.) все вопросы закрыты. По его словам, главный вопрос — передача останков жертв родственникам.

    Берг объяснил, что главная задача, которая стояла перед экспертами — определить точное количество человек на борту. Эксперты подтвердили — 71 человек.

    Четверть останков тел погибших уже прошла экспертизу на ДНК, но работы продолжаются, уточнил глава Оренбургской области.

    «Изначально нам сообщили, что на эту работу необходимо 100 дней… Мы надеемся, что через месяц-полтора эта работа закончится. Нам сообщили, что в мире всего два работа, которые определяют ДНК, 76 проб закладывается одноразово. Один робот находится в США, второй — В России. И работает круглосуточно», — рассказал он.

    Напомним, самолет Ан-148 с 65 пассажирами и 5 членами экипажа на борту разбился через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». В результате крушения все погибли.

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    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #подмосковье #ан-148 #берг #саратовские авиалинии
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