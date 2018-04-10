«Боятся ответа Москвы»: эксперт рассказал, почему украинские суда спрятались в своих портах

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Сразу после задержания российского рыболовецкого судна «Норд» пользователи сервиса MarineTraffic (отслеживает местоположение судов в режиме онлайн), заметили, что украинские гражданские и военные суда практически не покидают портов приписки. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно данным сервиса, Азовское море, в котором ранее наблюдалась постоянная активность украинских сейнеров и круизных лайнеров, внезапно недосчиталось десятков, если не сотен украинских судов. Практически все танкеры, контейнеровозы, ролкеры, паромы, буксиры и сейнеры скопились в портах Одессы и Черноморска. О причинах этого необычного явления, корреспонденту ФАН рассказал военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«Все давно заметили, даже без морских радаров, что украинские суда практически не выходят из портов. Это связано с той ситуацией, которая сложилась вокруг нашего сейнера «Норд» и в связи с решением России выделить определенную группировку кораблей для охраны наших рыбаков. Это, кстати, актуально и для пограничных войск ФСБ, и для военных судов Черноморского флота России. Поэтому в Киеве ожидают, боятся ответа Москвы и не хотят рисковать своими судами», — пояснил ситуацию Дандыкин.

Собеседник ФАН также отметил, что даже без приказа сверху, капитаны украинских рыболовных не рискуют соваться в открытое море и обвиняют в потере прибыли Киев. Что же касается руководства страны, то по словам Дандыкина, «там пытаются ситуацию выставить так, будто виновата одна Российская Федерация».

«Просто-напросто они проецируют на Россию свое нахальное поведение. Ведь задержание «Норда» — это наглый и незаконный захват российского судна в нейтральных водах. Тут вопросов даже не возникает, кто прав по международным законам. И в Киеве это понимают, но они стали заложниками ситуации, которую сами же и спровоцировали. А теперь, когда российские суда охраняют военные и пограничники, кому захочется сталкиваться с такой силой? Да и что Киев может противопоставить российскому флоту? Два-три патрульных катера, построенных на «Ленинской кузне»?» — задается вопросом эксперт.

Но даже если бы и произошло «морское сражение» между патрульными катерами ВМС Украины и российским военными кораблями, бой бы весьма скоротечен, и Киев лишился бы и без того хилого флота.

«Да если они даже что-то попытаются сделать, то будут затоплены за пару тройку минут, если не меньше. Украинского флота как такового сейчас просто не существует. Поэтому украинцы и сидят в своих гаванях», — заключил Дандыкин.

Напомним, 25 марта из Керчи на вылов тюльки в Азовском море вышел рыбопромысловый сейнер «Норд». В районе совместного с Украиной рыболовства был задержан украинским пограничным кораблем «Оникс» и под конвоем препровожден в порт Бердянска.

Во время инцидента украинские пограничники лишили российских рыбаков доступа к средствам связи и демонтировали судовую автоматическую идентификационную систему. В порте приписки о ситуации узнали лишь утром следующего дня, когда после длительных ночных допросов команде «Норда» (капитан, восемь рыбаков и женщина-кок) разрешили сделать звонки родным.

После задержания «Норда» у руководства пограничной службы Украины возник вопрос «что же делать с сейнером»? Кроме того, для Киева абордаж «Норда» стал неожиданностью, но и просто так отпускать экипаж российского судна значилось бы для украинской стороны потерять лицо. В итоге, после консультаций с официальным Киевом, в Бердянске решили вменить команде «Норда» статью 204 ч. 2 административного кодекса («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»). Наказание по статье — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

Более того, капитану «Норда» Владимиру Горбенко дополнительно инкриминировали статью 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства»). А эта статья уже наказывается лишением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией транспортных средств.

Команде сейнера также было объявлено, что имеющиеся у них российские паспорта и другие документы РФ на основании недавно принятого на Украине закона о временно оккупированных территория, считаются недействительными. Последнее обстоятельство, кстати, позволило украинским силовикам отказать российскому консулу в доступе на борт «Норда» под предлогом того, что граждан России на сейнере нет.

«Там одни украинцы!..» — заявили представили украинской стороны.

Тем не менее, после напряженных обсуждений ситуации с Москвой, Киеву пришлось пропустить на борт сейнера несколько адвокатов, что создало предпосылки к переводу ситуации в правовое русло.

Адвокаты капитана Горбенко сообщили, что истекли положенные по закону 36 часов, отведенные на принятие процессуальных решений в судах. А потому капитана должны отпустить. На что сотрудники СБУ объявили, что по самоновейшим нововведениям, не известным широкой публике, у СБУ есть не 36, а 72 часа. Следовательно, россиянин будет и дальше сидеть. Впрочем, очень скоро представитель судовладельца Анна Шепелева заявила, что ее подопечный уже находится на свободе до основного разбирательства в суде.

Судя по всему, если Горбенко и был где-то там на свободе, то минут пять — не больше. Потому что очень скоро подчиняющаяся Киеву «пресс-секретарь прокуратуры Крыма» Татьяна Тихончик сообщила, что в Херсонском городском суде начинается заседание по выбору меры пресечения Горбенко, и что «капитан доставлен в здание суда».

Херсонский городской суд попытался разобраться в хитросплетениях ситуации, но не очень в этом преуспел. И этому не стоит удивляться, потому что задержавшие «Норд» пограничники не удосужились составить ни одного положенного в таких случаях акта досмотра/задержания, но вообще было непонятно, в каком статусе пребывает капитан «Норда». Он не россиянин, потому что Украина не признает документы о российском гражданстве, выданные на территории Крыма. Значит, он украинец? Но тогда за что его судить?

В общем, на то, чтобы разобраться во всей этой «петрушке», суд взял тайм-аут. И избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога. В свою очередь правительство Крыма выплатило семьям членов команды «Норда» материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.

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