ОЗХО расследует сообщения о применении химоружия в Думе — Лавров

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Москва, 10 апреля. Организация по запрещению химического оружия заявила, что ее сотрудники начали расследование сообщений об использовании химоружия в сирийской Думе. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Слышим заявления из Гааги о том, что они уже приступили к расследованию сообщений о том, что такой инцидент произошел в Думе, — сказал высокопоставленный российский дипломат. — Подтвердить сам факт применения химических веществ пока не получается».

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан не Мистура не исключил, что «химическая атака» в Думе могла быть провокацией. Он призвал стороны конфликта сдержанности и к объективному поиску ответов.

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