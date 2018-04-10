Юлия Скрипаль попросила СМИ уважать ее частную жизнь — представитель больницы

В закладки

Москва, 10 апреля. Юлия Скрипаль, которая была отравлена в британском Солсбери, попросила СМИ уважать ее частную жизнь.

Представитель районной клиники Солсбери Кристина Бланшард сообщила, что Юлию Скрипаль уже выписали из больницы Солсбери. Она также напомнила, что дочь Сергея Скрипаля попросила СМИ уважать ее частную жизнь.

«Юлия попросила СМИ уважать ее частую жизнь, и я хотела бы напомнить о ее просьбе», — цитирует РИА Новости представителя клиники.

По словам Кристины Бланшард, Сергей и Юлия Скрипаль «хорошо отреагировали на лечение», которое было предоставлено больницей. Однако они находятся на разных стадиях выздоровления.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.