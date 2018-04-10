Лавров поддержал постепенную нормализацию обстановки на Корейском полуострове

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Москва, 10 апреля. Россия приветствует постепенную нормализацию обстановки на Корейском полуострове, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с северокорейским коллегой Ли Ен Хо.

Российский министр констатировал, что на встрече с Ли Ен Хо были подробно рассмотрены вопросы, связанные с ядерной проблемой Корейского полуострова.

«С российской стороны подтвердили, что приветствуем постепенную нормализацию обстановки, прекращение взаимных угроз, готовность к контактам как между двумя Кореями, так и между Северной Кореей и США», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

Месяц назад глава Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о готовности отказаться от испытаний ядерного оружия и пусковых установок, а также о желании встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, пишет Ura.Ru.

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