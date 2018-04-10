В Госдуме пообещали радушный прием американским болельщикам на ЧМ-2018

В закладки

Москва, 10 апреля. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пообещал, что американских футбольных болельщиков ждет радушный прием на ЧМ-2018 в России.

Такое заявление депутат сделал после того, как власти США рекомендовали болельщикам «подумать дважды» о поездке на матчи в Россию. Отметим, что граждане США приобрели более 16,4 тысяч билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет уже этим летом.

«С одной стороны, такое большое количество болельщиков из США удивляет, учитывая, что их сборная не прошла отборочный турнир чемпионата мира 2018. С другой стороны, всем известно, как хорошо Россия умеет организовывать спортивные мероприятия», — цитирует слова Дегтярева Infox.

Депутат также призвал не путать болельщиков и спортсменов с политическими деятелями своих стран. Он добавил, что россияне с нетерпением ждут гостей.

Дегтярев напомнил, что западная пресса многократно «пугала» мир заголовками о медведях которые ходят по улицам России. Однако иностранным болельщикам «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», считает депутат.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.